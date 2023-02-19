توزيع مساعدات من جمهورية الشيشان على مراكز الإيواء في حماة وريفها

19-فبراير-2023

حماة – البعث أون لاين:

وزعت محافظة حماة اليوم المساعدات الإغاثية المقدمة من جمهورية الشيشان الروسية، على مراكز إيواء المتضررين من الزلزال في مختلف مناطق المحافظة.

واعتبر عثمان أوسمايوف معاون مفتي جمهورية الشيشان وممثل صندوق الشهيد أحمد حاج قاديروف أن المساعدات واجب إنساني لمصلحة متضرري الزلزال في مدينة حماة وريفها، للتخفيف من معاناتهم وخلق الشعور لديهم بأن هناك أصدقاء يقفون إلى جانبهم، وليسوا وحيدين بهذه الكارثة.

مدير غرفة العمليات للاستجابة الطارئة للزلازل في محافظة حماة محمد أبو جدعان بين في تصريح مماثل أن المساعدات الروسية تشمل مواد إغاثية متنوعة كالبطانيات والأغطية الصوفية والوسائد والألبسة.

وأشار أبو جدعان إلى أنه تم توزيع المساعدات الشيشانية على 9 مراكز إيواء للمتضررين في مدينة حماة بمعهد الصم والبكم ومركز الأنشطة الشبابية ومدرسة يحيى فرجي، وفي الريف بمنطقتي السقيلبية وسلحب وشملت العزيزية والخندق والعبر وعين الكروم وحورات عمورين.

19-فبراير-2023

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