روسيا وإيران والفصائل الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي على سورية وتعتبره انتهاكاً للقانون الدولي

من جهتها، أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي الذي استهدف نقاطاً في دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن حركة الجهاد قولها في بيان اليوم: “ندين بشدة العدوان الصهيوني الإرهابي الذي استهدف دمشق، وأوقع عدداً من الشهداء المدنيين، والذي يثبت بوضوح حجم أحقاد الصهاينة وسعيهم المتواصل لاستهداف سورية وتعميق مأساة الشعب السوري”، مشدّدة على أن الحركة تقف مع سورية وإلى جانبها في مواجهة المؤامرات التي يقودها الكيان الصهيوني.

بدورها أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين العدوان الإسرائيلي، مبيّنة أنه يأتي في وقت لم تتعافَ فيه سورية بعد من آثار الزلزال المدمّر الذي ضربها وخلّف آلاف الضحايا، ما يؤكد من جديد عدوانية هذا الكيان العنصري.

وتقدّمت الجبهة بخالص تعازيها إلى أسر الشهداء وللشعب السوري متمنية الشفاء العاجل للجرحى، ومشدّدةً على تضامنها ووقوفها الكامل إلى جانب الشعب السوري وجيشه في الجهود المستمرة لتطهير سورية من بقايا الإرهاب المدعوم من الكيان الصهيوني.

إلى ذلك، أدانت حركة حماس بشدّة العدوان الصهيوني على سورية، موضحةً أن الاحتلال الإسرائيلي يشكّل بوجوده على أرض فلسطين خطراً على الأمة والأمن والسلم في عموم المنطقة، فهو شرّ مطلق لا يردعه إلا القوة والمقاومة حتى زواله عن أرضنا ومقدساتنا، ومعربةً عن تعازيها للشعب السوري وعوائل الشهداء راجية الشفاء العاجل للجرحى.

وأوضح مسؤول المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين محمد البريم أنه في ظل الفاجعة الكبيرة التي أصابت سورية بسبب الزلزال المدمّر يقوم العدو الصهيوني بقصف دمشق ليكشف مجدّداً وجهه المجرم، داعياً إلى تكاتف وتعاضد كل الشعوب العربية والإسلامية وقواها المقاومة للتصدي لإرهاب العدو، وردع ولجم جرائمه المتواصلة والمتصاعدة.