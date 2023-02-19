روسيا وإيران والفصائل الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي على سورية وتعتبره انتهاكاً للقانون الدولي
موسكو – طهران – الأرض المحتلة – سانا:
أدانت روسيا بشدّة العدوان الإسرائيلي على دمشق وضواحيها، مؤكدة أنه انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وله عواقب وخيمة على المنطقة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان اليوم حسب موقع روسيا اليوم: “ندين بشدة الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي تعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وندعو الجانب الإسرائيلي إلى وقف الاستفزازات المسلّحة ضد سورية التي ستكون لها عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط بأسرها”.
وشدّد البيان على أن “الموقف الإسرائيلي في ظل الأزمة الإنسانية التي تعاني منها سورية منذ أسبوعين نتيجة الزلزال تصرّف دنيء وغير مقبول”، مشيرة إلى أن العديد من دول العالم بما فيها روسيا تمدّ يد العون إلى سورية لتتغلّب على مصابها الجلل من خلال إرسال الأطباء والمنقذين والمساعدات الإنسانية.
كذلك، أدانت إيران بشدّة العدوان الإسرائيلي، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، وفي إشارة إلى تسلسل وتزامن العدوان الجديد للكيان الصهيوني على أراضٍ سورية مع الهجمات الإرهابية التي ارتكبها تنظيم “داعش” في ريف حمص الشرقي: “إن الارتباط والتنسيق الكاملين بين هذين الكيانين الإرهابيين يشكّلان علاقة طبيعية متأصّلة بينهما، وفي ظل الظرف الذي تواجه فيه سورية الآثار الناجمة عن الزلزال المدمّر الذي وقع في السادس من الشهر الجاري يحاول هذان الكيانان مفاقمة آلام ومعاناة أبناء هذا البلد”.
ووصف كنعاني صمت دول الغرب إزاء الانتهاك الإسرائيلي المتكرر لسيادة سورية ووحدة أراضيها بالمخزي، داعياً المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المسؤولة وخاصة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية جدية وفاعلة للرد على عدوان النظام الإرهابي الصهيوني ضد دولة عضو في الأمم المتحدة.
من جهتها، أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي الذي استهدف نقاطاً في دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن حركة الجهاد قولها في بيان اليوم: “ندين بشدة العدوان الصهيوني الإرهابي الذي استهدف دمشق، وأوقع عدداً من الشهداء المدنيين، والذي يثبت بوضوح حجم أحقاد الصهاينة وسعيهم المتواصل لاستهداف سورية وتعميق مأساة الشعب السوري”، مشدّدة على أن الحركة تقف مع سورية وإلى جانبها في مواجهة المؤامرات التي يقودها الكيان الصهيوني.
بدورها أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين العدوان الإسرائيلي، مبيّنة أنه يأتي في وقت لم تتعافَ فيه سورية بعد من آثار الزلزال المدمّر الذي ضربها وخلّف آلاف الضحايا، ما يؤكد من جديد عدوانية هذا الكيان العنصري.
وتقدّمت الجبهة بخالص تعازيها إلى أسر الشهداء وللشعب السوري متمنية الشفاء العاجل للجرحى، ومشدّدةً على تضامنها ووقوفها الكامل إلى جانب الشعب السوري وجيشه في الجهود المستمرة لتطهير سورية من بقايا الإرهاب المدعوم من الكيان الصهيوني.
إلى ذلك، أدانت حركة حماس بشدّة العدوان الصهيوني على سورية، موضحةً أن الاحتلال الإسرائيلي يشكّل بوجوده على أرض فلسطين خطراً على الأمة والأمن والسلم في عموم المنطقة، فهو شرّ مطلق لا يردعه إلا القوة والمقاومة حتى زواله عن أرضنا ومقدساتنا، ومعربةً عن تعازيها للشعب السوري وعوائل الشهداء راجية الشفاء العاجل للجرحى.
وأوضح مسؤول المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين محمد البريم أنه في ظل الفاجعة الكبيرة التي أصابت سورية بسبب الزلزال المدمّر يقوم العدو الصهيوني بقصف دمشق ليكشف مجدّداً وجهه المجرم، داعياً إلى تكاتف وتعاضد كل الشعوب العربية والإسلامية وقواها المقاومة للتصدي لإرهاب العدو، وردع ولجم جرائمه المتواصلة والمتصاعدة.