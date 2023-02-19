زراعة نحو 1.24 مليون هكتار قمح ونحو 1.2 مليون هكتار شعير

أعلنت مديرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المهندسة نازك العلي أنه تم الانتهاء من عملية زراعة محصولي القمح والشعير في كل المحافظات، مشيرة إلى أن المساحات المزروعة بمحصول القمح لهذا الموسم بلغت 1249584هكتاراً.

وأضافت العلي في تصريح: إن المساحات المروية المزروعة بالقمح بلغت 578998 هكتاراً، فيما تمت زراعة 670586هكتاراً بعلاً في حين بلغت المساحة المزروعة بالقمح في المناطق الآمنة 546873 هكتاراً.

بدوره مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر بين أنه تمت زراعة 1193763هكتاراً بمحصول الشعير بنسبة تنفيذ 87 بالمئة منها 438242 هكتاراً في المناطق الآمنة، فيما بلغت كمية بذار القمح الموزعة 53681 طناً.

وأشار إلى أن نسبة المساحة المزروعة بالقمح بلغت 74 بالمئة من الخطة المقررة بالنسبة للمساحة الإجمالية، بينما تبلغ 91بالمئة في المناطق الآمنة، لافتاً إلى أنه تمت زراعة 102211هكتاراً بمحاصيل البقوليات الغذائية منها 77ألف هكتار عدس و9956 هكتار حمص و13717هكتار فول حب و1533هكتار بازلاء حب.

وأضاف حيدر: إن المساحات المزروعة بالمحاصيل الطبية والعطرية بلغت 38918 هكتاراً، منها 21887هكتار كمون و1714هكتار يانسون و1923 هكتار حبة البركة و13202هكتار كزبرة و1923هكتار محاصيل مختلفة، لافتاً إلى أن المساحة المزروعة بمحصول البطاطا للعروة الربيعية بلغت حتى الآن 4977 هكتاراً من الخطة البالغة 16055هكتاراً.