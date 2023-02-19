عميد الكنائس الشرقية يرفع الصلوات بحلب على نية أرواح ضحايا الزلزال

19-فبراير-2023

حلب – سانا:

وسط حضور حاشد من رجال الدين والمصلين حضر رئيس الأساقفة كلاوديو غوجيروتي عميد دائرة الكنائس الشرقية في حاضرة الفاتيكان والسفير البابوي في دمشق الكاردينال ماريو زيناري القداس الإلهي الذي ترأسه المطران جورج مصري راعي أبرشية حلب للروم الملكيين الكاثوليك في كاتدرائية السيدة بحلب القديمة على نية أرواح ضحايا الزلزال وشفاء الجرحى.

وفي تصريح للصحفيين قال غوجيروتي: “أنقل إليكم اليوم بركة ومحبة قداسة البابا فرنسيس في ظل هذه المحنة التي ألمت بكم، داعياً للصلاة لأن أملنا كبير بالله، ونحن على يقين بأن الشعب السوري كما واجه العديد من الصعوبات وتغلب عليها سيخرج من عواقب الزلزال المدمر أيضاً”.

وأضاف غوجيروتي: “نتعاضد معكم بصلواتنا ونقف إلى جانبكم بتوجيهات قداسة البابا، ناقلين إليكم رسالة الرجاء التي تنير أيامنا في ظل كل الصعوبات”.

واختتم القداس الإلهي برتبة الجناز على أرواح شهداء الزلزال المدمر، وشفاء الجرحى، والتعزية للمتضررين.

 

19-فبراير-2023

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