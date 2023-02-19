قوات الاحتلال تعتقل ستة فلسطينيين في الضفة الغربية

الأرض المحتلة – سانا:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم ستة فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الطور وجبل المكبّر وبلدة سلوان في القدس المحتلة، وداهمت منازل الفلسطينيين فيها ثم اعتقلت ثلاثة بينهم طفل، كما أعادت اعتقال أسير مقدسي لحظة الإفراج عنه.

واقتحمت قوات الاحتلال أيضاً، قرية جلبون شمال شرق جنين واعتدت على الفلسطينيين فيها، ثم اعتقلت اثنين خلال عملهما في أراضيهما واستولت على جرافة وجرار زراعي.

إلى ذلك، اقتحم مستوطنون أراضي للفلسطينيين في بلدة سلواد شرق رام الله واعتدوا عليها وخرّبوا منشآتٍ زراعية ثم دمّروا محتوياتها وسرقوا بعضاً منها.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق اليوم مدينة طولكرم واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق قنابل الغاز السام واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة لعدد من المحال التجارية، كما اعتقلت فلسطينياً أثناء مروره قرب أحد حواجزها شرق قلقيلية.