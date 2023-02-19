كتائب البعث تواصل دورها في الاستجابة لتداعيات الزلزال في المحافظات المنكوبة

دمشق – البعث أون لاين:

كان لكتائب البعث دور بارز في الاستجابة الفورية لتداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب عدة محافظات، حيث أدت الكتائب دوراً هاماً وفعالاً في الأعمال الإغاثية ضمن محافظات اللاذقية وحلب وحماة وإدلب، بالتعاون مع قوى الدفاع المدني والفعاليات الأهلية الموجودة في هذه المحافظات.

وتوافد الرفاق بالمئات منذ اللحظات الأولى لهذا الزلزال المدمر، وشاركو في إزالة الأنقاض ومساعدة الأهالي وإسعافهم إلى المشافي بالتعاون مع الكوادر الطبية الموجودة ونقلهم إلى مناطق آمنة وتقديم كل ما هو متوفر من إمكانات.

وشاركت جميع المراكز في المحافظات بحملات تبرع بالدم للمواطنين الذين تأثروا بالزلزال واستقبال قوافل المساعدات والوفود ومرافقتها لأماكن توزيعها على المتضررين والمشاركة في إفراغ الحمولات.

ومازال الرفاق في كتائب البعث يؤدون دورهم في التوعية والدعم النفسي للمواطنين الذين تأثروا بالزلزال، وما نتج عنه من آثار جانبية وتوتر نفسي سبب لهم القلق، مستمرين بالعمل ليلاً ونهاراً وبجهوزية كاملة، متمثلين في سلوكهم وعملهم مبادىء وأخلاقيات وقيم حزب البعث العربي الاشتراكي والسيد الرئيس بشار الأسد الأمين العام للحزب.