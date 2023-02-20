الإسكان تدعو مكتتبي السكن الشبابي والعمالي لاستبدال الدفاتر والمخصصين لإبرام عقودهم

دعت المؤسسة العامة للإسكان جميع المكتتبين والمخصصين في مشروعي السكن الشبابي والسكن العمالي إلى مراجعة الإدارة العامة أو فروعها في المحافظات، لاستكمال إجراءات استبدال دفاتر الاكتتاب حتى الـ 30 من آذار القادم.

ولفتت المؤسسة إلى أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين، عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 ونظام عملها.

وأكدت المؤسسة أن الإعلان جاء لاحقاً لإعلاناتها السابقة الصادرة في كانون الأول الماضي القاضية بتعديل قيمة القسط الشهري، واستبدال دفاتر الاكتتاب لمشروعي السكن الشبابي والعمالي ليصار للبدء بتنفيذ منظومة الدفع الإلكتروني.

كذلك منحت المؤسسة العامة للإسكان مهلة جديدة للمخصصين بمساكن جاهزة ولم يبرموا عقود مساكنهم حتى نهاية شهر آذار المقبل.

ودعت المؤسسة المخصصين الذين لم يبرموا عقود مساكنهم لاستكمال الوثائق والإجراءات اللازمة لإبرام عقودهم واستلام شققهم أصولاً، وإلا سيتم إلغاء التخصيص، كما دعت المواطنين الذين أبرموا عقود مساكنهم إلى استلامها، وإلا سيتم تطبيق القوانين والأنظمة النافذة بحقهم.

ولفتت المؤسسة إلى أن الإعلان لا يشمل المواطنين الذين صدرت بحقهم قرارات إلغاء سابقاً، كما أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن المساكن الجاهزة للمخصصين بها خلال هذه الفترة، بسبب التأخر في إبرام العقود او استلام مساكنهم لأي أضرار قد تصيب المساكن.