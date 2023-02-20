الاتحاد الإفريقي يؤكد دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي

أديس أبابا – وكالات:

جاء تأكيد الاتحاد الإفريقي في اختتام دورته العادية الـ36 الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في “كفاحه المشروع ضد الاحتلال الاستعماري العنصري الإسرائيلي”، ليعلن فشل جهود المسؤولين في كيان الاحتلال الإسرائيلي في إحداث اختراق على مستوى الاتحاد الإفريقي عقب طرد وفد إسرائيلي حاول التسلل إلى اجتماعات الاتحاد.

واستهجن الاتحاد الإفريقي في إعلان القمّة الذي صدر عقب اختتام أعمالها في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، استمرار “التعنّت الإسرائيلي ورفض الحكومات المتعاقبة المبادرات والدعوات المتكرّرة من القيادة الفلسطينية ومن المجتمع الدولي للانخراط في مفاوضات سلمية”.

وشدّد على مكانة ومركزية قضية فلسطين العادلة وثبات الموقف الداعم لها ولقراراتها في المحافل الدولية، داعياً الدول الأعضاء كافة إلى الاستمرار بتقديم الدعم للقضية الفلسطينية ورفضه استباحة “إسرائيل” حقوق الشعب الفلسطيني وحرياته الأساسية.

كذلك، رحّب الاتحاد الإفريقي بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 “طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين والآثار المترتبة على هذا الوجود والممارسات غير القانونية المرتبطة به”، داعياً الدول الأعضاء إلى مساندة دولة فلسطين في هذا المسعى.

وأدان الاتحاد الإفريقي الممارسات الاستعمارية الإسرائيلية التي تطبّق نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يميّز بين السكان الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس العرق والدين، و”يمنح الصهاينة تفوّقاً في الحقوق والامتيازات على أصحاب الأرض الفلسطينيين”.

وشدّد الاتحاد على رفضه العدوان المستمر على قطاع غزة المحاصر، معرباً عن بالغ القلق تجاه تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في القطاع.

وخلال القمّة، جرى طرد وفد إسرائيلي تسلّل خلسة إلى قمة الاتحاد الإفريقي، بينما ذكرت تقارير إعلامية أنّ مفوّضية الاتحاد الإفريقي ألغت دعوة كانت وجّهتها سابقاً إلى “إسرائيل” لحضور افتتاح القمة، بعد ضغوط مارستها الجزائر وجنوب إفريقيا لمنع “تل أبيب” من حضور أي نشاط في القمة.