” الجمعية الفلكية السورية ” : ما حصل زلزال مستقل والوضع غير مقلق

دمشق- علي حسون

اعتبر رئيس الجمعية الفلكية السورية محمد العصيري أن الهزة الأرضية التي شعر بها أغلب المحافظات السورية ناتجة عن حدوث زلازل جديد في منطقة لواء اسكندرونة في شمال اللاذقية على فالق “كلس” بشدة ٦.٤ ريختير، مؤكداً في تصريح خاص ل البعث أن ما حدث هو ناتج عن ضغط الصفائح على هذه المنطقة بالتحديد لاسيما بعد الهزة السابقة والتي جاءت بشدة ٥.٢ ريختير كمؤشر لهذا الزلزال الحالي.

وطمأن العصيري المواطنين بأن حدوث هذه الهزات ستعيد الاستقرار للصفائح بعد تفريغ الطاقة في القشرة الأرضية وخاصة أن الزلزال السابق كان غريباً بتوقيته وشدته العالية .

وأوضح العصيري أنه كان من المتوقع بتناقص شدة الهزات تدريجياً إلى أقل من ٥ ريختير ، مشيراً إلى انعدام الخطورة بعد تلك الهزات التي لن تزيد عن هذه الشدة في حال حدوثها كهزات ارتدادية .

ودعا العصيري المواطنين إلى العودة لمنازلهم التي لم تتأثر بالهزات الحاصلة محذراً من العودة إلى الأبنية المتصدعة وخاصة في محافظتي حلب واللاذقية التي تأثرت نتيجة الزلزال الأول.

يشار إلى أن المركز الوطني للزلازل قد سجل شدة الهزات في المحافظات كالتالي

اللاذقية 6.5 وفق مقياس ريختر (قوية)

طرطوس 6.4 وفق مقياس ريختر (قوية)

حلب 6.3 وفق مقياس ريختر (قوية)

حماة 6.3 وفق مقياس ريختر (قوية)

حمص 5.5 وفق مقياس ريختر (متوسطة)

دمشق 5.3 وفق مقياس رختر (متوسطة)

ريف دمشق 5.0 وفق مقياس ريختر (متوسطة)

السويداء 4.0 وفق مقياس ريختر (ضعيفة)