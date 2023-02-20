الرئيس الإندونيسي يؤكد الحرص على تعزيز العلاقات مع سورية

20-فبراير-2023

أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع سورية، معرباً عن أمله بأن تستعيد عافيتها من آثار الزلزال المدمر.

وقال ويدودو خلال تقبله صباح اليوم أوراق اعتماد سفير سورية الجديد في إندونيسيا عبد المنعم عنان في القصر الرئاسي بالعاصمة جاكرتا: نحن حريصون ومهتمون بالتعاون لتعزيز أفضل العلاقات مع سورية، ونأمل بأن تستعيد عافيتها من آثار الزلزال المدمر في أقرب الآجال.

من جهته أكد السفير عنان حرص سورية على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في كل المجالات، متمنياً المزيد من التقدم والازدهار لإندونيسيا.

وعبر السفير عنان عن شكر القيادة السياسية في سورية للرئيس ويدودو على المساعدات التي قدمتها وستقدمها إندونيسيا لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سورية.

20-فبراير-2023

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