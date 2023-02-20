القبض على ثلاثة إرهابيين في العراق

بغداد – سانا:

ألقت القوات العراقية القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة نينوى شمال البلاد في العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مديرية الاستخبارات العسكرية قولها في بيان اليوم: “بناء على معلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمائن محكمة في محافظة نينوى أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في قضاء مخمور”، موضحة أنه جرى تسليم الإرهابيين إلى الجهات القضائية.

وكانت القوات العراقية ألقت القبض بوقت سابق اليوم على أحد متزعمي تنظيم (داعش) في منطقة الدورة في العاصمة بغداد، وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان: “تمكنت القوات الأمنية في بغداد من القبض على إرهابي خطير في منطقة الدورة ببغداد كان يتزعم إحدى مجموعات عصابات تنظيم “داعش” الإرهابية في محافظة صلاح الدين”.