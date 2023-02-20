القبض على ثلاثة إرهابيين في العراق

20-فبراير-2023

بغداد – سانا:

ألقت القوات العراقية القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة نينوى شمال البلاد في العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مديرية الاستخبارات العسكرية قولها في بيان اليوم: “بناء على معلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمائن محكمة في محافظة نينوى أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في قضاء مخمور”، موضحة أنه جرى تسليم الإرهابيين إلى الجهات القضائية.

وكانت القوات العراقية ألقت القبض بوقت سابق اليوم على أحد متزعمي تنظيم (داعش) في منطقة الدورة في العاصمة بغداد، وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان: “تمكنت القوات الأمنية في بغداد من القبض على إرهابي خطير في منطقة الدورة ببغداد كان يتزعم إحدى مجموعات عصابات تنظيم “داعش” الإرهابية في محافظة صلاح الدين”.

وكانت القوات العراقية أعلنت أمس عن انطلاق المرحلة الثانية من عملية “سيوف الحق” لملاحقة فلول إرهابيي “داعش” في شمال البلاد.

 

20-فبراير-2023

مقالات ذات صلة

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينياً في الضفة ويهدم 3 منازل

19-يونيو-2020

بعد لافارج.. شركة تيريوس الفرنسية دعمت “داعش”

20-مارس-2019

دراجات نارية وتربية أغنام وطيور وسط البيوت السكنية

17-ديسمبر-2018

توظيفاته قاربت الـ70 مليار ليرة و45 أخرى سيولة قابلة للتوظيف التسليف الشعبي يصل إلى نقطة التعادل مع بداية العام القادم.. ويتوقع فشل قرض السلع المعمرة

24-أكتوبر-2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى