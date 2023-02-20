بمشاركة سورية… افتتاح معرض غولفوود 2023 في دبي

بمشاركة سورية انطلقت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي في الإمارات العربية المتحدة النسخة الـ 28 من معرض غولفوود 2023، الذي يعد من أضخم المعارض المختصة بالأغذية في العالم.

والمعرض الذي يستمر لغاية 24 الجاري، هو من ضمن المعارض الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والمشروبات، وتشارك فيه 125 دولة، وأكثر من 5000 شركة متخصصة في صناعة المواد الغذائية وتسويقها، إضافة إلى 150 متحدثاً يقدمون خبرتهم العلمية من خلال المؤتمرات والندوات التي تنعقد خلال المعرض، بحضور أهم رجال الأعمال.

وشارك بافتتاح المعرض القنصل السوري العام في دبي الدكتور زياد زهر الدين يرافقه المدير العام لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض، ووفد من الفعاليات الاقتصادية السورية، وممثلون عن القطاع الخاص.

وأشار فياض إلى أن الجناح السوري يتميز هذا العام بزيادة في المساحة المخصصة التي بلغت 336 متراً مربعاً، وزيادة في عدد الشركات المشاركة، إذ بلغت 45 شركة غذائية متخصصة في مجال إنتاج وتسويق زيت الزيتون والتوابل والكونسروة والمشروبات الساخنة والباردة والحلويات والشوكولا، وغيرها من المنتجات الغذائية السورية المعدة للتصدير.

ولفت فياض إلى أن المشاركة السورية تؤكد أهمية المنتجات وتميزها، نظراً لأنها تلقى رواجاً في الأسواق العربية والعالمية من حيث النوع والمواصفات، وفقاً لأحدث المعايير الدولية، وتلبي حاجة السوق المحلية، والفائض منها يعد للسوق التصديرية للدول الراغبة بالمنتج السوري.