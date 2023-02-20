تمديد فترة التقدّم للمنح الدراسية الروسية

مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فترة التقدم للمنح الدراسية الروسية للمرحلة الجامعية الأولى والمعاهد التقانية والدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه”، حتى العشرين من شهر آذار القادم.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات من خلال مراجعة مديرية العلاقات الثقافية في الوزارة، أو الاتصال على الرقم 2119867، أو طلب الأرقام الداخلية 2520 و2522 و2532.

وكانت الوزارة أعلنت في التاسع من شهر كانون الثاني الماضي عن المنح، التي تأتي استناداً إلى البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الثقافي الموقع بين سورية وروسيا.