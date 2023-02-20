روسيا تتهم مئات المسؤولين الأوكرانيين بارتكاب جرائم حرب

قالت وكالة “تاس” الروسية للأنباء اليوم الاثنين إنّ روسيا وجهت اتهامات إلى 680 مسؤولاً أوكرانياً من بينهم 118 من أفراد القوات المسلحة ووزارة الدفاع بخرق القوانين التي تحكم سير الحرب بما في ذلك استخدام الأسلحة ضد المدنيين.

وقال التقرير إنّه جرى اتهام المسؤولين الأوكرانيين “باستخدام وسائل وأساليب حرب محظورة” في إشارة إلى المادة 356 من القانون الجنائي الروسي.

وقال رئيس لجنة التحقيق الروسية الكسندر باستريكين لوكالة “تاس” في مقابلة: “حالياً، يتمّ تنفيذ إجراءات الملاحقة القضائية ضد 680 شخصاً”.

وقال باستريكين، وهو المسؤول مباشرة أمام الرئيس فلاديمير بوتين إنّ التهم تشمل “استخدام أسلحة ضد السكان المدنيين”، مضيفاً أنّ “138 من هؤلاء وجهت إليهم تهم غيابية”.