صباغ للسفير البحريني: سورية حريصة على العمل العربي المشترك

دمشق – سانا:

أكّد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ خلال لقائه اليوم السفير البحريني المفوّض وفوق العادة للبحرين لدى سورية وحيد مبارك سيار، أهمية وعمق الروابط والعلاقات الأخوية السورية البحرينية، مبيّناً أن سورية حريصة دوماً على العمل العربي المشترك، وتمدّ أيديها نحو جميع أشقائها العرب.

ودعا صباغ خلال اللقاء إلى تضافر الجهود من كل الدول العربية لتحقيق التضامن العربي المشترك في مواجهة التحدّيات الماثلة أمامها، موضحاً أن هذا اللقاء إلى جانب غيره من اللقاءات السورية العربية سيكون فاتحة نحو المزيد من العمل لتوطيد العلاقات العربية العربية.

كذلك أعرب عن أمله بأن تشهد العلاقات السورية البحرينية تطوّراً نوعياً في المستقبل القريب، مثمّناً المواقف المشرفة لمملكة البحرين تجاه سورية، ودور السفير سيار في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد السفير سيار أن كل مجهود عربي لتعزيز العلاقات بين الدول العربية يسهم في توحيد الموقف العربي تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ويحقق مصلحة الأجيال العربية القادمة، وأعرب عن استعداد البحرين لتقديم كل مساعدة ممكنة للشقيقة سورية في مواجهة تداعيات الزلزال المدمّر.

وعبّر سيار عن ثقته بأن سورية حكومة وشعباً قادرة على تجاوز آثار الزلزال المدمّر الذي تعرّضت له، وكشف أن البحرين سترسل قريباً فريقاً طبياً إلى سورية مختصاً في علاج إصابات الكوارث لمعالجة المصابين من الزلزال، إلى جانب تقديم يد العون فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية للمتضرّرين من أدوية ومعدات ومستلزمات إيواء ومولّدات كهربائية.

وجدّد السفير البحريني تأكيد الدعوة الموجّهة من بلاده لرئيس مجلس الشعب وعدد من أعضاء المجلس للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الذي سينعقد قريباً في البحرين، مبيّناً أن مجلس النواب البحريني يعكف حالياً على تشكيل جمعية الأخوة البرلمانية البحرينية العربية التي تضمّ لجنة الصداقة البحرينية السورية للإسهام في تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية الثنائية.