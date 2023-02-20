طائرة مساعدات من منظمة الصحة العالمية تصل إلى مطار دمشق الدولي

وتحمل الطائرة 33 طناً من المواد الطبية الإسعافية وتجهيزات للمشافي، وفق الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في سورية الدكتورة إيمان شنقيطي، مشيرة إلى أنها الطائرة الثانية التي تصل إلى مطار دمشق الدولي من المنظمة، وسبقتها طائرة إلى مطار حلب الدولي.

ولفتت شنقيطي إلى أن المساعدات التي وصلت في الطائرات الثلاث بلغت 128 طناً من المواد الإغاثية، مبينة أنه في بداية الاستجابة لكارثة الزلزال كانت المساعدات تركز على الأجهزة والأدوات التي تستعمل في العمليات بالمشافي، وحالياً يتركز الاهتمام على توفير خدمات الرعاية الصحية والأدوية ومستلزمات المشافي والمراكز الصحية ومراكز الإيواء.

وقالت شنقيطي: “من المهم أن نذكر أن النظام الصحي في سورية يعاني منذ 12 عاماً، والزلزال الذي حدث كان آخر حادث، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الذي كان له تأثير كبير بإمكانية توفير الرعاية الصحية”.

وناشدت شنقيطي باسم المنظمة الجميع لتضافر الجهود لدعم النظام الصحي في سورية حتى يكون قوياً لمواجهة أي صعوبات في المستقبل.