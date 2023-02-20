طقس اليوم.. أجواء باردة ليلاً وفرصة لهطل الأمطار في مناطق متفرقة

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، يتحول إلى غائم خلال ساعات الليل فوق المنطقة الشمالية الغربية والساحلية، لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر في تلك المناطق.

ويكون الجو بارداً ليلاً محذرة من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى خلال ساعات الصباح الباكر وحدوث الصقيع والجليد في المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة، بينما تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة في المناطق الشرقية والجزيرة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غداً للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات خفيفة من المطر في المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية، ويكون الجو بارداً ليلاً ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والشمالية الغربية خلال ساعات الصباح الباكر وحدوث الصقيع والجليد في المرتفعات الجبلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …..