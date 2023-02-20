قرش يحول رحلة سياحية لمأساة

لقي رجل أسترالي مصرعه في هجوم سمكة قرش بالقرب من شاطئ مزدحم في إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي على المحيط الهادئ أمس الأحد.

وكان الرجل البالغ من العمر 59 عاما يسبح على بعد حوالي 150 مترا من شاطئ شاتو رويال في العاصمة نوميا عندما هاجمه القرش.

ووفقا لتقارير محلية تسابق رجلان يبحران في مكان قريب لمساعدة الرجل وسحبه من الماء بعد أن عضته سمكة القرش عدة مرات.

وحاولت طواقم الطوارئ إنقاذ الاسترالي الذي أصيب في ساقه وذراعيه إلا أنه توفي متأثرا بجروح خطيرة في مكان الحادث.

وذعر السياح على الشاطئ واندفعوا للخروج من الماء قبل أن تقوم الشرطة بإخلاء الشاطئ بأكمله.