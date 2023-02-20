لوكاشينكو يتوعد بالرد الساحق في حال تعرض بيلاروسيا لأي عدوان

مينسك – سانا:

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن رد بلاده في حال تعرضها لأي عدوان سيكون سريعاً وساحقاً.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن لوكاشينكو قوله في تصريح أثناء ترؤسه لاجتماع لمجلس الأمن القومي اليوم: إن مفهوم الأمن القومي المعتمد في عام 2010 أثبت فعاليته خلال أشد فترات الضغط الخارجي على بيلاروس، لافتاً إلى فشل آلية ما يسمى الإرهاب السياسي التي تم اختبارها من قبل العديد من البلدان تجاهنا.

وأضاف: إننا نستجيب بشكل مناسب تماماً للتحديات التي نواجهها، مثل الاستفزازات والعقوبات والإنذارات السياسية، وكل التجارب هي قبل كل شيء خبرة لنا، موضحاً أن تكييف مفهوم الأمن القومي مع حقائق اليوم هو خطوة منطقية تماماً وفي الوقت المناسب.