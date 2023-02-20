مخلوف يبحث مع نائب المدير القطري لـ”الغذاء العالمي” آلية تشميل متضرّري الزلزال بالمساعدات

20-فبراير-2023

دمشق – سانا:

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس اللجنة العليا للإغاثة المهندس حسين مخلوف مع نائب المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي روث سميث، آلية تشميل المتضرّرين من الزلزال في برنامج المساعدات المقدّمة من برنامج الغذاء العالمي، بالتنسيق مع اللجان الفرعية للإغاثة في المحافظات المتضررة.

وتم خلال اللقاء مراجعة مسح التقييم الأسري الذي قام به البرنامج للأسر المستفيدة من المساعدات الإنسانية بحيث يشمل الأسر المتضرّرة من الزلزال، حيث عبّر الوزير مخلوف عن الشكر للجهود المبذولة من البرنامج لزيادة التمويل وتشميل الأسر المتضرّرة من الزلزال بهذه المساعدات.

بدوره أعرب سميث عن اهتمام البرنامج وسعيه لتشميل الأسر المتضرّرة من الزلزال بهذه المساعدات، وقدّم عرضاً موجزاً عن الجهود المبذولة من البرنامج منذ يوم الكارثة حتى تاريخه، بالتعاون مع كل الشركاء واللجان الفرعية للإغاثة في المحافظات المتضرّرة.

20-فبراير-2023

مقالات ذات صلة

المشاعر المعادية للنظام التركي تتنامى!

5-أكتوبر-2020

المعرض الصناعي الإيراني الثاني في سورية.. تعزيز للتعاون والاستثمارات

29-نوفمبر-2021

هموم النحالين حاضرة في مهرجان القلعة والوادي

17-يوليو-2022

اختيارات منطقية

11-مارس-2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى