مخلوف يبحث مع نائب المدير القطري لـ”الغذاء العالمي” آلية تشميل متضرّري الزلزال بالمساعدات

دمشق – سانا:

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس اللجنة العليا للإغاثة المهندس حسين مخلوف مع نائب المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي روث سميث، آلية تشميل المتضرّرين من الزلزال في برنامج المساعدات المقدّمة من برنامج الغذاء العالمي، بالتنسيق مع اللجان الفرعية للإغاثة في المحافظات المتضررة.

وتم خلال اللقاء مراجعة مسح التقييم الأسري الذي قام به البرنامج للأسر المستفيدة من المساعدات الإنسانية بحيث يشمل الأسر المتضرّرة من الزلزال، حيث عبّر الوزير مخلوف عن الشكر للجهود المبذولة من البرنامج لزيادة التمويل وتشميل الأسر المتضرّرة من الزلزال بهذه المساعدات.

بدوره أعرب سميث عن اهتمام البرنامج وسعيه لتشميل الأسر المتضرّرة من الزلزال بهذه المساعدات، وقدّم عرضاً موجزاً عن الجهود المبذولة من البرنامج منذ يوم الكارثة حتى تاريخه، بالتعاون مع كل الشركاء واللجان الفرعية للإغاثة في المحافظات المتضرّرة.