ملاءات السرير تسبب أمراضا خطيرة

حدد بحث جديد أربع حالات صحية يمكن ربطها بعدم غسل وتغيير ملاءات الأسرّة بشكل منتظم، اثنتان منها “قاتلة صامتة”.

وتوصف أغطية الأسرّة المتسخة غالباً بأنها مستودع للكائنات الحية الدقيقة، التي يمكن أن تمهد الطريق للعديد من الظروف الصحية الخطيرة.

الأكزيما: تؤدي ملاءات السرير المتسخة إلى تفاقم أعراض الأكزيما، وفقاً للدكتورة سابرينا فيلسون من جامعة نيويورك التي قالت: نتخلص من 500 مليون خلية من خلايا الجلد يومياً، والعديد منها ينسلخ بينما ننام في السرير. ويحب عث الغبار الصغير أن يتغذى على الخلايا المتساقطة، ويمكن أن تؤدي فضلاتها إلى إثارة الحساسية، ما يؤدي إلى تهيج الأكزيما المسببة للحكة.

الالتهاب الرئوي: وجد بحث أمريكي أن بكتيريا المكورات العنقودية في الملاءات المتسخة في المستشفيات، يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي.

ويقول الخبراء في منظمة “انقذوا الأطفال” أن الالتهاب الرئوي يُطلق عليه أيضا اسم “قاتل صامت”، وهذا لأن الناس قد لا يعرفون دائماً أن لديهم أعراضاً لأنهم قد يشعرون بأنهم مصابون بحالات مثل نزلات البرد ولكنها تدوم لفترة أطول.

حب الشباب: على الرغم من وجود حب الشباب بشكل أكثر شيوعاً على الوجه، إلا أنه يمكن أن يؤثر أيضاً على منطقة الظهر والصدر، كما تقول هيئة الهدمات الصحية الوطنية (NHS).

وأوضح الخبراء أنه في حين أن حب الشباب لا ينتج عن سوء النظافة، فإن الملاءات المتسخة أو أغطية الوسائد يمكن أن تكون مسؤولة جزئياً.

ويمكن أن تؤدي بكتيريا المكورات العنقودية، المعروفة بأنها تعيش على فراش متسخ، إلى تفاقم حب الشباب.

الربو: اكتشف الخبراء أن عث الغبار الذي يتراكم في الأسرة ولم يتم تغييره بانتظام يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالربو.

ويوصي الخبراء بتنظيف ملاءات الفراش بالماء الساخن، وتنظيف غرفة النوم بانتظام بالمكنسة الكهربائية لتخفيف أعراض الربو.