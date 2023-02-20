منتجو الأدوية البيطرية يطالبون بإعفاء المواد الأولية لمنتجهم من الرسوم الجمركية

دمشق – البعث

طالب أصحاب معامل الأدوية البيطرية بإعفاء المواد الأولية للأدوية البيطرية من الرسوم الجمركية أسوة بصناعة الأدوية البشرية، إضافة إلى تسهيل إجراءات تصدير منتجات الأدوية البيطرية، وأن يتم العمل لإعادة تفعيل مديرية الدواء البيطري في وزارة الزراعة بعد أن تم إلغائها بقرار من وزارة التنمية الإدارية وضمها إلى مديرية الصحة الحيوانية.

وناقش أصحاب المعامل -خلال اجتماعهم اليوم في غرفة صناعة دمشق وريفها- موضوع اللصاقة الخاصة بالأدوية البيطرية والمبيدات وآلية العمل المتبعة في منحها حيث تصل فترة انتظار المنح لنحو 25 يوماً الأمر الذي يعوق عملية الإنتاج والتصدير، مع المطالبة على الاكتفاء بذكر اسم المعمل واسم الصنف فقط على هذه اللصاقة كون باقي البيانات مذكورة في بطاقة البيان الموجودة على المنتج.

وتطرق الحضور إلى قرار مصرف سورية المركزي بخصوص استثناء بعض المواد الأولية من التمويل عن طريق منصة التمويل، حيث طالب رئيس القطاع الكيميائي حسام عابدين اللجنة بإعداد قائمة بالبنود الجمركية للمواد الأولية لصناعة الأسمدة والمبيدات لإدراجها ضمن القائمة التي سيتم إرسالها من الغرفة لكافة القطاعات، ومن جانب آخر أكد عابدين على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والتكاتف ومد يد العون لكل أهالينا المتضررين جراء الزلزال وما تعرضوا له بكل الإمكانيات الممكنة.