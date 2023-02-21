أربع ميداليات لسورية في بطولة (انفو كاب) للمعلوماتية

أحرز طلاب الأولمبياد العلمي السوري أربع ميداليات، فضيتان وبرونزيتان في بطولة (انفو كاب 2023) الدولية للمعلوماتية التي نظمتها رومانيا (عن بعد)، خلال الفترة ما بين 2 و5 من شهر شباط الجاري، بمشاركة 206 طلاب موزعين على 54 فريقاً من 11 دولة من أنحاء العالم.

وذكرت هيئة التميز والإبداع أن الميداليتين الفضيتين أحرزهما كل من عضو الفريق الوطني للمعلوماتية فرحان الحاج يونس من الصف الثاني الثانوي مدرسة المتفوقين الأولى بحمص، والطالب زين العابدين زمار من الصف الثاني الثانوي مدرسة المشرق في حلب، فيما أحرز الميداليتين البرونزيتين كل من عضو الفريق الوطني للمعلوماتية الطالب هادي سليمان من الصف الأول الثانوي مدرسة الواقدي في دمشق، وعبد الله عبد الله من الصف الأول الثانوي مدرسة الكميت بليدي في اللاذقية.