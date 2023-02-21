الدفاع البيلاروسية: مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية تتمركز قرب حدودنا

مينسك – سانا:

كشف رئيس إدارة التعاون العسكري الدولي ومساعد وزير الدفاع البيلاروسي فاليري ريفينكو اليوم أن مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية تتمركز بالقرب من الحدود مع بيلاروس.

ونقل المكتب الصحفي لوزارة الدفاع البيلاروسية عن ريفينكو قوله: “أدى النزاع المسلح في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع بشكل كبير على الحدود الجنوبية لجمهورية بيلاروس”، مضيفا: إنه “في الوقت الحاضر تتمركز مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية في المنطقة المجاورة مباشرة للقسم البيلاروسي الأوكراني من حدود الدولة”.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أكد أمس أن رد بلاده سيكون سريعاً وساحقاً، في حال تعرضها لأي عدوان.