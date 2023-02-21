الزلزال لم يؤثّر على أبنية الكليات في جامعة الفرات

21-فبراير-2023

 الحسكة – إسماعيل مطر:
أكد الدكتور طه خليفه رئيس جامعة الفرات ل “البعث أون لاين” أن الأبنية الجامعية و أبنية الكليات والمرافق العامة التابعة للجامعة في كلٍ من دير الزور والحسكة بخير بعد حدوث الزلزال يوم أمس.

وبين الخليفة أنه يتم التواصل مع اللجان الفرعية للإغاثة من أجل دراسة واقع الأبنية التابعة للكيات الجامعية مع المختصين خوفاً من حصول بعض التصدعات.

من جهةٍ ثانية لفت رئيس الجامعة إلى أن جميع امتحانات الكليات في موعدها ولم يحدث عليها أي تعديل حالياً، مشيراً أن امتحانات الحسكة تسير بشكل جيد وفق القوانين واللوائح الناظمة.

 

21-فبراير-2023

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