السفير السوري يشكر الفريق الإغاثي الصيني على جهوده في سورية

بكين – عمان – سانا:

أعرب السفير السوري لدى الصين محمد حسنين خدام وأفراد السفارة عن شكرهم لجهود الفريق الإغاثي الصيني بعد انتهاء مهمتهم الإنسانية في سورية.

ونوه السفير خدام خلال استقباله في مقر السفارة في بكين فريق النمور الزرق بعد عودتهم إلى الصين بجهودهم المبذولة في عمليات الإغاثة في سورية، والدور البناء والمساعدات الكبيرة التي قدموها خلال وجودهم هناك. واستمع خدام من أعضاء الفريق إلى انطباعاتهم عن زيارتهم لسورية والمهام التي قاموا بها خلال وجودهم فيها، كما ناقش معهم إمكانية استمرار التنسيق لتقديم الدعم والمساعدة خلال المرحلة المقبلة.

وفي الأردن، واصلت الشخصيات السياسية والبرلمانية والوفود الدبلوماسية زيارة السفارة السورية في عمان، لتقديم التعازي بضحايا الزلزال الذي ضرب سورية في السادس من الشهر الحالي.

وكانت السفارة السورية فتحت أبوابها بعد أيام من حادثة الزلزال المدمر لاستقبال التعازي، حيث قدم واجب العزاء العديد من الشخصيات السياسية الأردنية من نواب وأعيان وأمناء وأحزاب سياسية، ومختلف الفعاليات الاقتصادية والثقافية، ورجال الإعلام وأساتذة وطلبة الجامعات الرسمية والخاصة.

وأعرب المعزون عن تضامنهم مع سورية حكومة وشعباً، منددين بالحصار الغربي الجائر وغير الإنساني المفروض عليها، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك لرفع الحصار الاقتصادي، كما دعوا إلى استمرار العمل في جمع وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الزلزال في سورية.