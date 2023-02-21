الصين تقدّم مبادرتها حول الأمن العالمي

بكين – وكالات:

قدّمت بكين اليوم الثلاثاء نصّاً لمبادرتها الخاصّة بها حول الأمن العالمي، كان قد اقترحها الرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت سابق من العام الماضي، كاشفةً عن مبادرة حول الأمن العالمي ترتكز على 6 مبادئ.

ففي نهاية شهر نيسان 2022، اقترح الرئيس شي، مبادرة تنصّ على ضرورة الالتزام والتقيّد بجملة من المبادئ، وورد فيها أن “عالمنا اليوم يتغيّر بشكل لم يسبق له مثيل، ويواجه المجتمع الدولي تحدّيات عديدة لم يواجهها أحد من قبل، كزعزعة السلام، ما جعل البشرية تقف مرة أخرى على مفترق تاريخي”.

وحسب نصّ المبادرة ركّزت الصين على 6 مبادئ لضمان الأمن العالمي، وهي ضرورة التمسك برؤية للأمن على أساس أنه مشترك وشامل ومستدام، من خلال التمسك بمبدأ احترام وحماية أمن كل بلد، وتعزيز التعاون، والحوار ومفاوضات السلام، كما يجب احترام سيادة وسلامة أراضي جميع البلدان كأعضاء متساوين في المجتمع الدولي، ويجب احترام سيادتها وحقها في اختيار النظم الاجتماعية ومسارات التنمية بشكل مستقل، وتأكيد الاستمرار في الالتزام باحترام مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأشارت المبادرة إلى أن عقلية الحرب الباردة والنزعة الأحادية والمواجهة بين الكتل والهيمنة تتعارض مع روح ميثاق الأمم المتحدة ويجب رفضها، كما يجب أخذ المصالح الأمنية المشروعة لجميع الدول على محمل الجدّ.

وأكدت بكين في هذا الإطار أنه لا ينبغي ضمان أمن دولة ما على حساب أمن الآخرين، ويجب على أي دولة، في سعيها لتحقيق أمنها الخاص، أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية للدول الأخرى، إضافةً إلى ضرورة التمسك بالحلول السلمية للخلافات والنزاعات بين الدول من خلال الحوار، مؤكدةً أن الحرب والعقوبات ليست طريقة أساسية لحل النزاعات، مع الحرص على ضمان الأمن في كل من المجالات التقليدية وغير التقليدية منها.

ودعت الصين في هذا الإطار جميع الدول إلى العمل معاً لحل النزاعات الإقليمية والقضايا العالمية مثل الإرهاب وتغيّر المناخ والأمن السيبراني والأمن البيولوجي.

وفي سياقٍ آخر، قال وزير الخارجية الصيني تشين قانغ في منتدى لانتينغ في بكين: إن الصين تشعر بقلق عميق إزاء التصعيد المستمر للأزمة في أوكرانيا واحتمال خروجها عن نطاق السيطرة، مؤكداً أن الصين ستواصل تعزيز محادثات السلام بشأن أوكرانيا،