المركزي يحدد سعر الصرف للحوالات والصرافة بـ 6950 ليرة للدولار الواحد

21-فبراير-2023

حدد مصرف سورية المركزي في نشرة الحوالات والصرافة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 6950 ليرة للدولار الواحد.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 7416.35 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي حدد في نشرة الحوالات والصرافة السابقة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 6900 ليرة للدولار الواحد، ومقابل اليورو بـ 7373.34 ليرة سورية لليورو الواحد.

21-فبراير-2023

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