“النقابات” في حماة لم تأل جهداً بدعم المنكوبين

حماة – منير الأحمد

لم تأل النقابات المهنية والمنظمات الشعبية في حماة جهداً بتقديم المبادرات تجاه المنكوبين سواء في حماة أو المحافظات المنكوبة الأخرى.

رئيس فرع نقابة المحامين حيدر فرداوي أوضح أنه تم تشكيل لجان للكشف على أضرار المحامين سواءً كانت جسدية أو مادية فضلاً عن قيام النقابة بتأمين منزل بديل مستأجر له وعلى حساب النقابة لمدة تتراوح ما بين ٦ أشهر إلى سنة كاملة مع تأمين مبالغ نقدية فورية، موضحاً أن مجلس الفرع بحالة انعقاد دائم والمبادرات دائمة وريثما ننتهي من تقديم المساعدات في محافظة حماة سيتم الانتقال إلى المحافظات الأخرى المتضررة لمساعدتهم وتقديم يد العون لهم.

ومن جهته بين رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين المهندس فراس أسعد أنه تم تحويل مبلغ مالي بقيمة 10 ملايين ليرة من صندوق النقابة إلى حساب التبرعات المفتوح لدى المصرف الصناعي في حماة فضلاً عن وضع كافة مقرات ومراكز النقابة تحت تصرف القيادة السياسية والإدارية في المحافظة بالإضافة إلى صرف مبلغ مالي للمهندسين الزراعيين الذين تضررت منازلهم.

وفي سياق متصل شكلت نقابة المهندسين لجان فنية على مستوى المناطق والمدينة للكشف على الأبنية المتضررة وإعداد تقارير فنية بحالة الأبنية المتضررة وطمأنة المواطنين وتحديد المنازل الآيلة للسقوط، كما تم تشكيل أكثر من 65 لجنة فنية تضم نحو 180 مهندسا إنشائياً وفق ما أوضحه رئيس الفرع عبد الناصر خليل الذي بين أنه تم اتخاذ عدة قرارات منها التبرع بقيمة أتعاب الدراسة والتدقيق للمواطنين الذين تم هدم منازلهم في حي الأربعين وفتح حساب للتبرع للمتضررين من الزلزال وإحداث صندوق في فرع النقابة يساهم به كافة المهندسين بنسبة من أتعابهم لصالح الصندوق كما تم تقديم الدعم لكل زميل هدم منزله جراء الزلزال سواء كانت مالية أو من خلال استئجار منازل على نفقة النقابة لمدة ستة أشهر.

ومن جهته كشف رئيس فرع نقابة الاطباء البشريين الدكتور عبد الرزاق السبع عن وضع خطة طوارىء منذ اللحظات الأولى لحدوث الزلزال تضمنت تشكيل لجنة متابعة لدراسة آثار وأضرار وإصابات وعواقب الزلزال والقيام بزيارات مستمرة لإدارة المشفى الوطني بحماة للاطلاع على احتياجاتهم الضرورية وتم تقديم مواد ووسائل طبية إسعافية بناءً على طلب من مدير المشفى الوطني بقيمة 20 مليون ليرة فضلاً عن التنسيق مع المشفى المركز الطبي الخاص بحماة لإجراء تصوير طبقي محوري اسعافي للمصابين في الزلزال بسبب عطل الطبقي المحوري في المشافي الوطنية في مدينة حماة وعلى نفقة النقابة.

بدوره أشار رئيس فرع نقابة الأطباء البيطريين الدكتور عبد العزيز شومل أن النقابة قامت بجمع تبرعات نقدية للأسر المتضررة من البناء المنهار في حي الأربعين بحماة والأبنية القريبة منه ويتم حاليا تجهيز 50 سلة غذائية سيتم تقديمها للأسر المتضررة من الزلزال تحت إشراف فرع الحزب ولجنة الإغاثة بالمحافظة، مشيراً إلى تضرر عدة منشآت دواجن ونفوق أعداد من الأغنام والأبقار بسبب الزلزال وتقدم أصحابها بطلبات تعويض.