بعد ما شكلت عبئاً.. “التربية” تُعيد الجوالات المصادرة

21-فبراير-2023

البعث أون لاين –  علي حسون:
قرّرت وزارة التربية إعادة الجوالات المصادرة أثناء الامتحانات للطلاب، وذلك اعتباراً من دورة 2017 حتى دورة 2022.
مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي أوضح أن تم التوجيه إلى جميع مديريات التربية في المحافظات باستقبال طلبات الطلاب الذين تمت مصادرة هواتفهم الجوالة خلال الدورات الامتحانية المذكورة، مشيراً في تصريح لـ”البعث أون لاين” إلى ضرورة تقديم الطلب من صاحب العلاقة أو من خلال وكالة خاصة.
وبين مدير الامتحانات أن قرار الوزارة جاء بعد موافقة رئاسة المجلس الوزراء على اقتراح التربية لا سيما أن عدد الجوالات المصادر كبير.
وأكد فاتي على ضرورة التقيد بالتعليمات الامتحانية، وعدم اصطحاب الجوالات إلى قاعات الامتحان كونها مخالفة ستعرّض الطالب إلى عقوبة الحرمان لدورتين امتحانيتين.
يُشار إلى أن وزير التربية الدكتور دارم طباع في لقاءٍ سابق مع “البعث” اعتبر أن العدد الكبير للجوالات المصادرة أصبح يشكّل عبئاً على الوزارة.

21-فبراير-2023

مقالات ذات صلة

عودة معمل تعبئة الغاز باللاذقية للإنتاج 

18-ديسمبر-2022

صباغ: إمعان الدول الغربية في ممارساتها العدائية تجاه سورية يعيق تحقيق الاستقرار

20-مايو-2022

ألمانيا تمنع مظاهرات يوم النكبة  

14-مايو-2022

العراق: استهداف المجموعة الإرهابية المسؤولة عن الهجوم الأخير على مقر الجيش

30-يناير-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى