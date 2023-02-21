بعد ما شكلت عبئاً.. “التربية” تُعيد الجوالات المصادرة

البعث أون لاين – علي حسون:

قرّرت وزارة التربية إعادة الجوالات المصادرة أثناء الامتحانات للطلاب، وذلك اعتباراً من دورة 2017 حتى دورة 2022.

مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي أوضح أن تم التوجيه إلى جميع مديريات التربية في المحافظات باستقبال طلبات الطلاب الذين تمت مصادرة هواتفهم الجوالة خلال الدورات الامتحانية المذكورة، مشيراً في تصريح لـ”البعث أون لاين” إلى ضرورة تقديم الطلب من صاحب العلاقة أو من خلال وكالة خاصة.

وبين مدير الامتحانات أن قرار الوزارة جاء بعد موافقة رئاسة المجلس الوزراء على اقتراح التربية لا سيما أن عدد الجوالات المصادر كبير.

وأكد فاتي على ضرورة التقيد بالتعليمات الامتحانية، وعدم اصطحاب الجوالات إلى قاعات الامتحان كونها مخالفة ستعرّض الطالب إلى عقوبة الحرمان لدورتين امتحانيتين.

يُشار إلى أن وزير التربية الدكتور دارم طباع في لقاءٍ سابق مع “البعث” اعتبر أن العدد الكبير للجوالات المصادرة أصبح يشكّل عبئاً على الوزارة.