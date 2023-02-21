بمشاركة سورية… طهران تستضيف مؤتمراً للفن الملتزم دعماً لفلسطين

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا تأتي إقامة هذا المؤتمر بالتزامن مع ذكرى تسليم مبنى سفارة كيان الاحتلال الإسرائيلي في طهران إلى فلسطين بعد انتصار الثورة الإسلامية مباشرة، موضحة أن المؤتمر يضم أعمالاً فنية متنوعة لنصرة فلسطين والقدس.

وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية العمل الفني والثقافي في نصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

ويشارك في المؤتمر وفد سوري بدعوة من مركز فنون الثورة الإسلامية للتعرف على القدرات والإنجازات الفنية الإيرانية وتبادل الخبرات وتحسين مستوى التعاون الثقافي والفني بين البلدين، حيث قام الوفد بزيارة جامعة “سوره” الفنية، والتقى برئيسها ومديريها، واطلع على أقسامها وأعمالها، كما زار متحف الدفاع المقدس في طهران وجال في أقسامه.

ويضم الوفد السوري الدكتور خلف المفتاح مدير معهد القدس الدولي، وقسام غانم رئيس الاتحاد السوري للفنون البصرية، والسيد عبد المعطي رئيس الاتحاد الفلسطيني للفنون البصرية في سورية، وريم قبطان رئيسة مركز الخط العربي.