ترامب: دعم واشنطن العسكري لكييف يطيل أمد النزاع في أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنّ دعم واشنطن العسكري الإضافي لكييف يطيل أمد النزاع في أوكرانيا ويؤخر التسوية.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بإمكانية تسوية هذا الأمر في غضون 24 ساعة، مشيراً إلى أنّه يستطيع أن يفعل ذلك.

وأضاف أنّ “الاستمرار في ضخ الأموال يؤخر كل شيء، ويؤخر الكثير من التسويات، ويؤخر الكثير من الأشياء”.

ودعا الرئيس الأميركي السابق إلى “تسوية النزاع الأوكراني على الفور، وذلك أمر ممكن”.

ولفت ترامب إلى أنه إذا انتُخب رئيساً للولايات المتحدة فإنّه سيتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وسيدعوهما إلى اجتماع وتسوية النزاع.

وادّعى أنّ الرئيس الروسي لم يكن ليشن أبداً العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لو كان رئيساً للولايات المتحدة.