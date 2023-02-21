تصفية أكثر من 500 جندي أوكراني على جميع المحاور

موسكو – تقارير:

أفادت وزارة الدفاع الروسية بتصفية أكثر من 500 جندي أوكراني خلال الـ24 ساعة الأخيرة وسط تقدّم القوات الروسية على جميع المحاور.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أن القوات الروسية تمكّنت، في محور كوبيانسك، من هزيمة القوات الأوكرانية في مناطق تابايفكا، سينكوفكا بمنطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي بجمهورية لوغانسك الشعبية، ونتيجة للعمليات تمّت تصفية 70 جندياً أوكرانياً ودبابة ومركبة قتالية من طراز Grad MLRS ومدافع هاوتزر D-20 ونظام مدفعي M777 أمريكي الصنع.

وفي محور كراسني ليمان، تمّت هزيمة القوات الأوكرانية في مناطق ستيلماخوفكا وتشيرنوفايا ديبروفا في لوغانسك، ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك وتمّت تصفية أكثر من 200 جندي أوكراني وتدمير مركبة قتالية من طراز غراد MLRS، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Gvozdika، ومدافع هاوتزر D-30، ومدافع هاوتزر M101 أمريكية الصنع.

وفي محور دونيتسك، تستمرّ قواتنا بالتقدّم وإلحاق الهزيمة بالجيش الأوكراني، حيث تمّت تصفية أكثر من 170 جندياً أوكرانياً وتدمير خمس مركبات قتالية مدرّعة وأربع مركبات ومركبة قتالية من طراز غراد MLRS ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Akatsiya ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Gvozdika ومدافع هاوتزر من طراز D-30. بالقرب من مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم تدمير قاذفي صواريخ متعدّدي الصنع من طراز HIMARS أمريكيي الصنع ومستودع للذخيرة.

أما في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، فقد ألحقت قواتنا هزيمة بصفوف الجيش الأوكراني في مناطق أوغليدار وبريتشيستوفكا وزولوتايا نيفا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم نتيجة للعمليات الهجومية تدمير ما يصل إلى 70 جندياً أوكرانيا وتدمير دبابتين ومركبتين قتاليتين مدرعتين ومركبة قتالية من طرازGrad MLRS ومدافع هاوتزر D-20. كما تم استهداف مستودع ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية أوغليدار.

وفي محور خيرسون، تم تدمير مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز Akatsiya ومدفعين ذاتيي الدفع من طراز Gvozdika، وفي منطقة قرية تومينا بالكا بمنطقة خيرسون تم تدمير رادار قتالي مضاد للبطاريات أمريكي الصنع AN / TPQ-37 بالإضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية بالقرب من مدينة خيرسون.

وقد أسقطت لدفاعات الجوية عشر مسيّرات أوكرانية في مناطق ليمان 2، وتافولغانكا، وغراكوفو، ومنطقة خاركوف، وبلوشانكا، وكريمينايا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وبانتيليمونوفكا، وكيريلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وبيرموزني بمنطقة زابوروجيه، بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط صاروخين من طراز HIMARS وUragan، بالإضافة إلى صاروخين تكتيكيين من طراز Tochka-U في مناطق بولشيتروتسكوي وكراشينوي في منطقة بيلغورود.

من جهة ثانية، أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن قوات نظام كييف قصفت أراضي الجمهورية 51 مرة خلال الـ24 الساعة الماضية، ما أدّى إلى مقتل شخص في منطقة كويبيشيفسكي التابعة لمدينة دونيتسك.

ونقلت سبوتنيك عن المكتب قوله في بيان على موقع تليغرام: “على محور دونيتسك قام العدو باستهداف المناطق 41 مرة، وعلى محور غورلوفكا قام العدو بالقصف 7 مرات، بينما تعرّض محور ياسيتوفاتايا للقصف 3 مرات”.

وأشار البيان إلى أن قوات نظام كييف أطلقت 258 قذيفة مختلفة الأنواع على المناطق السكنية والبنى التحتية، لافتاً إلى وقوع أضرار مادية جسيمة بسبب هذا القصف.

وفي شان منفصل، أعلنت شركة روستيخ الروسية أنه بناء على طبيعة العمليات العسكرية الحديثة يركز متخصّصو الشركة على تطوير أنظمة أسلحة بدقة تصل إلى 100 بالمئة في إصابة الأهداف.

ونقلت وكالة تاس عن ممثل الشركة الحكومية قوله على هامش معرض الأسلحة الدولي “آيدكس 2023” المقام في أبو ظبي: “إن عمل مؤسسات روستيخ يهدف إلى تزويد الجيش بنماذج متطوّرة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة، ومن بين الأولويات معدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة، وغيرها من الروبوتات والمركبات المدرعة وطيران الجيل الجديد والاتصالات وأنظمة الاستخبارات والتحكّم والأسلحة عالية الدقة ووسائل مكافحتها”، لافتاً إلى أنه يتم أيضاً تطوير تقنية لربط أي معدات عسكرية إلى الطائرات المسيرة.

ووفقاً لممثل الشركة تنتج روستيخ اليوم بسرعة كل ما يتم استخدامه على نطاق واسع في منطقة العملية العسكرية الخاصة، المدافع والمدفعية الصاروخية، والمركبات المدرّعة من مختلف الفئات، وطائرات مروحية هجومية وطائرات مقاتلة، وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، والأسلحة الصغيرة والذخائر وغير ذلك الكثير.

ويقام معرض الأسلحة الدولي “آيدكس 2023” في أبو ظبي، في الفترة من الـ20 إلى الـ24 من شباط الجاري، بينما تقدّم الشركات الرائدة في المجمع الصناعي العسكري الروسي، أكثر من 200 عينة كاملة من الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة والمعدات.

إلى ذلك، صرّح وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، بأن إمداد أوكرانيا بمقاتلات إيطالية، يعدّ أمراً شبه مستحيل.

وذكرت صحيفة La Repubblica أمس نقلاً عن مصادر مطّلعة، أن إيطاليا يمكن أن تزوّد أوكرانيا بما يصل إلى 5 طائرات مقاتلة من الطراز القديم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إيطاليا لن تمدّ أوكرانيا بالمقاتلات الإيطالية، إلا بعد قيام الحلفاء الأوروبيين بذلك، لأن إيطاليا لن تأخذ زمام المبادرة على عاتقها.

وردّاً على ذلك قال تاجاني لصحيفة la Stampa، “لم نبحث مسألة إمداد أوكرانيا بالمقاتلات الإيطالية بعد، ولكن في هذه الحالة، سيتعيّن علينا التنسيق مع الحلفاء، وفهم نوع الطائرات التي سيرسلونها”.

وأضاف تاجاني: “لا معنى من إمداد أوكرانيا بمقاتلات من طرازات مختلفة، حيث ستكون هنالك مشكلة في تدريب الطيارين الأوكرانيين، وباختصار، يبدو لي أنه يكاد يكون من المستحيل إمداد أوكرانيا بالمقاتلات الإيطالية”.

كذلك أشار تاجاني إلى أنه عقب الموافقة على الحزمة السادسة من المساعدات العسكرية لكييف، سيتم تسليمها نظام الدفاع الجوي Samp / T بالتعاون مع الجانب الفرنسي في غضون أسابيع قليلة.