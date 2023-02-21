توزيع مساعدات غذائية روسية على متضرري الزلزال بريف حماة

21-فبراير-2023

وزعت محافظة حماة اليوم مساعدات غذائية مقدمة من روسيا الاتحادية للمتضررين جراء الزلزال في قرية حورات عمورين بمنطقة الغاب بريف حماة.

وذكر قائد تجميع القوات الروسية في ريف إدلب الجنرال باريس نوفيكوف أن المساعدات التي هي واجب إنساني لصالح متضرري الزلزال، للتخفيف من معاناتهم ومد يد العون لهم.

من جانبها بينت رئيس مجلس بلدة حورات عمورين أن المساعدات تشمل مواد غذائية كالسكر والرز والزيت والحبوب والمعلبات وغيرها توزع على منكوبي ومتضرري الزلزال، سواء المقيمون في مركز الإيواء أو المقيمون في أماكن أخرى، إضافة إلى الأسر المحتاجة في البلدة.

21-فبراير-2023

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