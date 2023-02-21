رقم قياسي في التجارة بين روسيا والصين

21-فبراير-2023

صعدت صادرات النفط والمكثفات من روسيا إلى الصين خلال الأيام الثلاثين الماضية إلى أعلى مستوى لها منذنيسان 2020، حيث تجاوزت مستوى 1.5 مليون برميل يوميا.

وجاء ذلك بحسب تقرير لوكالة “بلومبرغ” استند لبيانات شركة “كابلير” (Kpler). وقالت الوكالة إنه بحلول 20 شباط الجاري ارتفعت تدفقات النفط والمكثفات (من روسيا إلى الصين) إلى 1.52 مليون برميل يوميا، وهو أقل قليلا من الرقم القياسي المسجل في ثلاث سنوات تقريبا”.

وفي كانون الثاني 2022 كانت صادرات النفط والمكثفات عند مستوى 0.9 مليون برميل يوميا، في حين كانت قد سجلت في نيسان 2020 مستوى 1.6 مليون برميل يوميا.

وبعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، بما في ذلك على النفط ومنتجاته، قررت موسكو الاتجاه شرقا إلى الأسواق الآسيوية.

21-فبراير-2023

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