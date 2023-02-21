سلطات الاحتلال تمنع نائبة أوروبية من دخول الأراضي المحتلة

الأرض المحتلة – تقارير:

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي النائبة في البرلمان الأوروبي آنا ميراندا، من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن زيارة رسمية لوفد من البرلمان الأوروبي.

وفي تغريدة لها على حساب “تويتر”، كتبت ميراندا: “طُردتُ من “إسرائيل” بعد عدة ساعات من الانتظار، فمنذ الساعة 9 مساء لم تسمح لي إسرائيل بالدخول كعضو في الوفد للعلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي، الساعة تقترب من الخامسة صباحاً وقد انطلقت في أول رحلة إلى مدريد”.

وكتبت النائبة ميراندا، على “تويتر”، أن الإجراء الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية بحقّها كان “إهانة دبلوماسية” وأظهر “عدم احترام” للهيئة التشريعية في الاتحاد الأوروبي.

كذلك علّقت عضو البرلمان الأوروبي غريس أوسوليفان، في تغريدة لها، على “تويتر” قائلة: “هذا غير مقبول تماماً، وقد جاء ذلك بعد منع زميلنا في البرلمان الأوروبي مانو بينيدا”.

وفي تعقيبه على منع النائبة ميراندا من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال الاتحاد الأوروبي: إن توقيف إسرائيل نائبة إسبانية في البرلمان الأوروبي وصلت في رحلة رسمية إلى الأراضي الفلسطينية وترحيلها “مخيّب للآمال” و”مفاجئ”.

بدوره، أعرب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس عن استيائه، قائلاً: “نطالب السلطات الإسرائيلية بتفسير”.

من جهتها، قالت الناطقة باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي، للصحفيين: إن ترحيل ميراندا كان “مفاجئاً” لأن “السلطات الإسرائيلية كانت قد سمحت بدخولها بشكل صريح”.

وأضافت: “نحن نأسف لهذا القرار” ونعدّه “مخيّباً للآمال”.

ميدانياً، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعة وعشرين فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة جنين ومنطقة خلايل اللوز وبلدة الخضر في بيت لحم وعوريف في نابلس ومخيّمي عقبة جبر في أريحا والفوار في الخليل، واعتقلت تسعة وعشرين فلسطينياً.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تمركزت في حي بئر أيوب بالبلدة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي مدينة أريحا نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً على مدخل المدينة الشمالي.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن جنود الاحتلال الموجودين على الحاجز أوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها.

من جانبهم، اقتحم 272 مستوطناً إسرائيلياً المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: إن هؤلاء المستوطنين اقتحموا “الأقصى” من جهة باب المغاربة، ونفّذوا جولاتٍ استفزازية، وأدّوا طقوساً تلمودية في باحاته.