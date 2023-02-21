صباغ يتلقى رسالة تعزية بضحايا الزلزال من رئيسة الجمعية الوطنية في تنزانيا

21-فبراير-2023

دمشق – سانا:

تلقّى رئيس مجلس الشعب حموده صباغ رسالة تضامن وتعزية من رئيسة الجمعية الوطنية، في جمهورية تنزانيا المتحدة الدكتورة توليا أكسون.

وعبّرت أكسون في رسالتها باسمها وباسم أعضاء الجمعية الوطنية وبالنيابة عن المجموعة الجيوسياسية الإفريقية في الاتحاد البرلماني الدولي عن تضامنهم مع الجمهورية العربية السورية، وتعازيهم ومواساتهم لأهالي ضحايا المأساة التي خلّفها الزلزال المدمّر الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية فجر السادس من شباط الجاري.

21-فبراير-2023

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