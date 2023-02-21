صناعيو الألبسة يطالبون بإعفاء بعض الخيوط من المنصة

صناعيو الألبسة يطالبون بإعفاء بعض الخيوط من المنصة

دمشق – البعث

استعرض صناعيو الألبسة أهم مستجدات العمل في القطاع النسيجي بشكل عام وخاصة موضوع السماح باستيراد خيوط الكومباكت وصدور عدد من القرارات الداعمة للعمل الصناعي مثل قرار مصرف سورية المركزي رقم 112 والمتضمن السماح للصناعيين باستخدام عامل القطع الأجنبي من عائدات التصدير في تغطية قيم مستورداته، وكذلك قرار وزير الصناعة رقم 238 القاضي بالسماح للصناعيين ببيع جزء من موادهم الأولية بنسبة لاتزيد عن 30% وذلك للمنشآت المماثلة.

وتم خلال اجتماع لصناعيي الألبسة اليوم التنويه لمعالجة موضوع المناقلة بالنسبة لشركات القطاع النسيجي في عملية الربط الالكتروني للفواتير مع هيئة الضرائب والرسوم.

كما طالب الحضور بإعفاء بعض الخيوط من المنصة منها (خيط ملبس مطاط – خيوط النايلون – خيوط اكريليك – الياف شعيرات مواد اولية – الياف شعيرات مواد أولية).

وأكد رئيس القطاع النسيجي نور الدين سمحا على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل من خلال غرفة الصناعة واتحاد الغرف بتشخيص معوقات العمل ووضع مقترحات وحلول بناءة وواقعية ليتم معالجتها مع الجهات المعنية بغية تطوير صناعة الألبسة السورية.