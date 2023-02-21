طرطوس تواصل تسيير القوافل لإغاثة المنكوبين في المحافظات

طرطوس- لؤي تفاحة:

تتواصل عمليات تسيير قوافل المساعدة والإغاثة لأهلنا المتضرّرين في المناطق المنكوية بإشراف قيادة فرع حزب البعث العربي الإشتراكي المباشرة، على عمليات توضيب وتجهيز المواد وتأمين الوقود لإرسالها إلى وجهتها المحددة.

وبين الرفيق هيثم عاصي، عضو قيادة فرع الحزب، “أهمية مبادرة مجتمعنا المحلي الإنسانية التي تدلل على وعي مجتمعنا العصي على الإنكسار مهما اشتدت المحن”.

ووفقاً لما أكده الدكتور هاني خضور، عضو المكتب التنقيذي لقطاع الإغاثة، فقد بلغ عدد الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والفرش والبطانيات أكثر من ١٠٧ شاحنات، إضافةً إلى أنه تمّ تسيير عدد من الزوارق المحملة بالمواد الغذائية والمواد المختلفة من جزيرة أرواد لإغاثة الأهالي المنكوبين في مدينة جبلة.

وأشار المتطوع أيهم علي، إلى أن مشاركة فرع شبيبة طرطوس كان لها دوراً هاماً بتوحيد وإنجاح الحملة المستمرة بالعزيمة ذاتها، والحرص المجتمعي على المشاركة الفعالة، وإرسال المزيد من الإعانات الإغاثية الأساسية.