قافلة مساعدات من درعا إلى محافظات

درعا- دعاء الرفاعي

انطلقت صباح اليوم من أمام مبنى المجمع الحكومي في المدينة قافلة مساعدات إلى المحافظات المنكوبة مكونة من 17 شاحنة محملة بمختلف الأنواع من غذائية وإغاثية وعينية مقدمة من المجتمع الأهلي ومعظم الوحدات الإدارية في المحافظة.

وبين المحافظ لؤي خريطة أن هذه القافلة تأتي ضمن خطة المحافظة للاستجابة الطارئة للمتضررين من الزلزال وهي استمرار لعدة قافلات كانت قد انطلقت خلال الأسبوعين الماضيين، مشيراً إلى أن هذه القافلة لن تكون الأخيرة، منوهاً بالحملات التي لاقت تجاوباً واسعاً فاق التوقعات من أهالي درعا، إضافة إلى حملة جمع التبرعات المادية التي بلغت قيمتها لدى الحساب المصرفي الذي افتتح لدعم متضرري الزلزال مايزيد عن الملياري ليرة سورية.