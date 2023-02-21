لا انهيارات أبينة جراء زلزال أمس في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

ذكرت مديرة المشفى الوطني في اللاذقية الدكتورة سهام مخّول ورود أربع إصابات عظمية إلى المشفى ناجمة عن زلزال أمس بسبب التدافع والسقوط، وعشرون حالة توتر وانهيار عصبي.

وفي مشفى الشهيد إبراهيم نعامة بجبلة وردت إلى المشفى 120 حالة تفاوتت الإصابات بين رضوض عامة و4 حالات كسور بسبب التدافع وتوتر نفسي وهلع.

وفي مشفى الباسل بالقرداحة كانت الحصيلة 9 حالات رضوض و 5 توتر نفسي وهلع.

وذكر مصدر في محافظة اللاذقية أنّه لم يتم تسجيل أية حالة سقوط لأبنية في محافظة اللاذقية جراء الهزة الارتدادية التي تأثرت بها المحافظة.