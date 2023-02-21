هزة أرضية بقوة 5.2 درجات تضرب جنوب إيران

21-فبراير-2023

ضربت هزة أرضية بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر مقاطعة لاريستان في محافظة فارس جنوب إيران.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن مركز الهزة التي وقعت صباح اليوم كان على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.

بدوره قال حسين دارفيشي الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر الإيراني في محافظة فارس: إنه وعقب ورود أنباء عن وقوع هذه الهزة تم إرسال 3 فرق من خبراء الهلال الأحمر إلى الموقع لتقييم الأضرار المحتملة، كما تم وضع جميع مراكز الهلال الأحمر في المحافظة في حالة تأهب، مشيراً إلى أنه لم ترد أي معلومات عن حجم الأضرار المحتملة جراءها.

21-فبراير-2023

مقالات ذات صلة

93 مليار يورو عائدات روسيا من صادرات الطاقة خلال مئة يوم

13-يونيو-2022

الطفلة شام عقب وصولها دمشق: حملت علم سورية عالياً وأهدي نجاحي للوطن وقائده

11-نوفمبر-2022

اليمين يفوز بانتخابات إيطاليا التشريعية والحزب الديمقراطي يقر بالهزيمة

26-سبتمبر-2022

وسائل إعلام: الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية يناقشان إجراءات جديدة ضد روسيا

15-سبتمبر-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى