هزة أرضية بقوة 5.2 درجات تضرب جنوب إيران

ضربت هزة أرضية بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر مقاطعة لاريستان في محافظة فارس جنوب إيران.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن مركز الهزة التي وقعت صباح اليوم كان على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.

بدوره قال حسين دارفيشي الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر الإيراني في محافظة فارس: إنه وعقب ورود أنباء عن وقوع هذه الهزة تم إرسال 3 فرق من خبراء الهلال الأحمر إلى الموقع لتقييم الأضرار المحتملة، كما تم وضع جميع مراكز الهلال الأحمر في المحافظة في حالة تأهب، مشيراً إلى أنه لم ترد أي معلومات عن حجم الأضرار المحتملة جراءها.