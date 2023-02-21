وزير الصحة الإماراتي: كارثة الزلزال ليست تحدّياً لسورية بل للإنسانية جمعاء

اللاذقية – مروان حويجة:

اطّلع وزيرا الصحّة ووقاية المجتمع الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس، والسوري الدكتور حسن الغباش، برفقة محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال على مواقع متضرّرة بسبب الزلزال في حي العسالية بمدينة جبلة. وقدّم قائد فريق الإمارات للبحث والإنقاذ المقدّم حمد محمد الكعبي شرحاً عن الأعمال التي نفّذها الفريق بالموقع في تقديم المؤازرة للفرق الوطنية بأعمال البحث والإنقاذ.

واطّلع الوزيران على واقع مشفى الشهيد إبراهيم نعامة الوطني في مدينة جبلة، وقال وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي في تصريح صحفي: “نحن والسوريون شعب واحد، ومستمرون بدعم أشقائنا وخاصة في القطاع الطبي لمواجهة تداعيات الزلزال، وهناك تواصل مستمر لمساعدة أشقائنا في سورية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبمتابعةٍ مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وزير ديوان الرئاسة لتأمين الاحتياجات الصحية والطبية المباشرة”.

وأشار إلى “تشكيل فريق إماراتي من الأطباء والمهندسين والفنيين المختصين في الأجهزة الصحية لدراسة الوضع الحالي ودعم الأشقاء في سورية بكل ما تستطيع الإمارات تقديمه ليس لهذه المرحلة بل للمراحل المقبلة”.

وأوضح العويس أنّ “كارثة الزلزال لا تمثل تحدّياً لسورية فقط ،بل للإنسانية جمعاء، ونتمنى أن نرى موقفاً موحّداً تجاه هذا التحدّي الإنساني الكبير على مستوى العالم، والإمارات لبنة في هذا البناء، وهي مستمرة بدعم الأشقاء في سورية وخاصة في القطاع الطبي.. ونأمل من الجميع التواصل والتفاعل والمساهمة بشكل أكبر، بما يتناسب مع حجم الكارثة والتداعيات الكبيرة التي خلّفتها”.

من جهته، أكد الوزير الغباش أنّ التعاون في القطاع الصحي بين الإمارات وسورية ليس جديداً، فالإمارات كانت دوماً تدعم هذا القطاع لمواصلة تأمين خدماته.

وقال الغباش: اطّلعت مع وزير الصحة الإماراتي بشكلٍ دقيق على الأضرار الناجمة عن الزلزال في جبلة، والتعاون بين بلدينا الشقيقين في القطاع الصحي ليس جديداً، حيث كانت الإمارات على الدوام تدعم هذا القطاع لتأمين الخدمات الصحية المناسبة للمواطنين، ونتطلع للمزيد من هذا التعاون واستمراره والارتقاء به، وكما ذكر الوزير العويس، فإنّ الإمارات جاهزة لتقديم كل الدعم والمساعدة الممكنة للقطاع الصحي في سورية.

وكانت قد وصلت طائرة إماراتية إلى مطار اللاذقية الدولي وعلى متنها وزير الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، ومساعدات إغاثية تقدّر بـ46 طناً، و كان في استقباله الوزير الغبّاش ومحافظ اللاذقية والقائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بدمشق عبد الحكيم النعيمي، ورئيس مجلس محافظة اللاذقية المهندس تيسير حبيب.