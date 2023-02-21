مرصد قنديلي: زلزال تركيا استمر أكثر من 80 ثانية

كشف مرصد قنديلي لأبحاث الزلازل في تركيا أن الزلزال الذي ضرب تركيا في السادس من شباط الجاري استمر لأكثر من 80 ثانية، تم خلالها إفراغ طاقة بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر من خلال شق في الجنوب، وشقين في اتجاه الشمال الشرقي.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن مرصد قنديلي التابع لجامعة البوسفور قوله في بيان: إن” الدراسات العلمية خلال السنوات الأخيرة كشفت إن الزلازل العنيفة التي شهدها العالم نجمت عن شرخ متعدد بالطبقات الأرضية، وأنه تم استخدام أسلوب الشرخ المتعدد بنجاح في دراسات محاكاة الزلازل العنيفة بالتزامن مع تطور تكنولوجيا البرمجيات والمعدات خلال السنوات الثلاثين الأخيرة”.

وأضاف البيان: إن” عملية محاكات الموجات الزلزالية فيما يخص زلزال قهرمان مرعش، كشفت أن الزلزال رافقته ثلاث صدمات” موضحاً أن “الزلزال استمر لأكثر من 80 ثانية تم خلالها إفراغ طاقة بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر من خلال شق في الجنوب وشقين في اتجاه الشمال الشرقي”.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد في السادس من شباط الجاري إلى 41156 وفاة.

ووقعت 6212 هزة ارتدادية عقب الزلزال المزدوج تضررت منها 11 ولاية تركية.