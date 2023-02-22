آلييدا غيفارا تقدّم التعازي بضحايا الزلزال في السفارة السورية بهافانا

هافانا – سانا:

قدّمت الدكتورة آلييدا غيفارا مارش ابنة المناضل أرنستو تشي غيفارا التعازي لسورية ولأهالي ضحايا الزلزال الذي تعرضت له البلاد في السادس من شباط الجاري، معربة عن تضامنها معهم في هذا المصاب الأليم.

وخلال زيارتها إلى السفارة السورية في هافانا ولقائها السفير الدكتور غسان عبيد، أدانت آلييدا غيفارا الإجراءات الأمريكية القسرية الظالمة والتعسفية التي تفرض على سورية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعيق عملية إعادة الإعمار ووصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وهي دليل آخر على نفاق الدول الغربية وواشنطن تجاه الشعب السوري وازدواجية المعايير التي يمارسونها.

وأشارت آلييدا إلى أن هذه العقوبات تشبه العقوبات الإجرامية الظالمة التي تفرضها الولايات المتحدة على كوبا، مشددة على ضرورة رفع كل العقوبات عن شعوب العالم لتمكينها من الحياة والتنمية.

من جانبه أعرب السفير عبيد عن شكره وتقديره لمشاعر التضامن والتعاضد مع سورية في هذه الأوقات الصعبة، مشيراً إلى الآثار المدمرة التي خلفها الزلزال وخطة عمل الحكومة السورية التي أطلقتها لمعالجة تداعياته.

وأشار عبيد إلى التأثير السلبي المتفاقم في هذه الظروف للحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية حيث تمنع وصول الإمدادات الأساسية من مواد غذائية وطبية والمعدات اللوجستية اللازمة في عمليات البحث والإنقاذ للشعب السوري، منوها بالمبادرات الإنسانية التي اطلقتها الدول الحليفة والصديقة لسورية، ومنها كوبا لمواجهة آثار هذا الزلزال.