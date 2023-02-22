إندونيسيا ترفض تسييس ملف المساعدات الإنسانية إلى سورية

22-فبراير-2023

جاكرتا – سانا:

أكّدت وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مرسودي رفض بلادها تسييس ملفّ المساعدات الإنسانية إلى سورية، مشيرةً إلى تضامن بلادها ووقوفها مع سورية في مواجهة آثار الزلزال المدمّر.

وخلال لقائها أمس بوزارة الخارجية الإندونيسية مع سفير سورية الجديد لدى جاكرتا عبد المنعم عنان الذي قدّم الشكر للحكومة الإندونيسية على المساعدات المقدّمة للشعب السوري لمواجهة تداعيات الزلزال، قالت مرسودي: إن إندونيسيا ترفض تسييس العمل الإنساني أثناء الكوارث، وإنه توجد دلائل على محاولاتٍ إعلامية لتشويه الحقائق بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضرّرين في سورية.

ولفتت إلى أن طائرتي المساعدات الإنسانية الإندونيسية اللتين تم إرسالهما إلى سورية تأتيان في إطار العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، مؤكدةً أن بلادها ستقدّم المزيد من المساعدات لسورية.

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22-فبراير-2023

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