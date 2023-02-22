ارتفاع سعر الذهب محلياً وعالمياً

22-فبراير-2023

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 6 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 عن السعر الذي سجله يوم أمس، وذلك لارتفاع أسعاره عالمياً.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 365 ألف ليرة، وسعر شراء 364500 ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 312857 ليرة، وسعر شراء 312357 ليرة، كما حددت الجمعية سعر مبيع الأونصة 995 بـ 13 مليوناً و650 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 3 ملايين و 200 ألف ليرة.

عالمياً، سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً اليوم وسط ترقب المستثمرين لمحضر أحدث اجتماعات السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي، لتقييم فرص مواصلة رفع أسعار الفائدة.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب ارتفع في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1835.49 دولاراً للأوقية.

وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1844 دولاراً للأوقية.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 21.83 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 944.18 دولاراً، حيث نزل المعدنان من أعلى مستوياتهما في أسبوع، وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة، مسجلاً 1518.92 دولاراً للأوقية.

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22-فبراير-2023

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