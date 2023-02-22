ارتفاع سعر الذهب محلياً وعالمياً

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 6 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 عن السعر الذي سجله يوم أمس، وذلك لارتفاع أسعاره عالمياً.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 365 ألف ليرة، وسعر شراء 364500 ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 312857 ليرة، وسعر شراء 312357 ليرة، كما حددت الجمعية سعر مبيع الأونصة 995 بـ 13 مليوناً و650 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 3 ملايين و 200 ألف ليرة.