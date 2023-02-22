استاد حلب الدولي يسلم 25 طناً من الأدوية لمديرية الصحة!

حلب- محمود جنيد

خلية عمل متكاملة تتواجد في استاد حلب الدولي، الذي تحول إلى مركز طبي مركزي كمساعدة من الأشقاء في العراق لتخزين وفرز وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية للمتضررين من الزلزال.

مشرف العمليات في الاستاد بيّن لـ”البعث” بأن محتويات المركز الطبية المقدمة من مديرية هيئة الطبابة في الحشد الشعبي العراقي تشمل جميع الأمراض كذلك مستلزمات العمليات، والحالات الإسعافية الطارئة يتم توزيعها على المفارز والنقاط الطبية والمستشفيات الميدانية مع تقديم الخدمة العلاجية من قبل طواقم متخصصة طبية وتمريضية، كذلك هناك المواد الغذائية مراكز الإيواء المعتمدة والمدارس وغيرها.

وأشار المشرف على مركز الاستاد بأن المنظومة الإسعافية زودت ب27 سيارة إسعاف متواجدة على مضمار الاستاد مع طواقهما الطبية، إضافة إلى صالة عمليات متنقلة ميدانية، لافتا إلى تقديم 25 طناً من الأدوية والعلاجات تم تسليمها لمديرية صحة حلب، لتتكفل بتوزيعها على المراكز والمستشفيات حسب الحاجة.