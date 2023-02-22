استشهاد طفل وإصابة اثنين بلغم من مخلّفات (داعش) بريف دير الزور

دير الزور – سانا:

استُشهد طفل وأصيب اثنان آخران في انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي “داعش” في منطقة الحسينية بريف دير الزور الشمالي.

وذكر مدير الهيئة العامة لمشفى الأسد بدير الزور الدكتور مأمون حيزة في تصريح لمراسل سانا أنه وصل إلى المشفى ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و 13 عاماً، أحدهم متوفى عمره 11 عاماً نتيجة إصابته بشظايا في الرأس والبطن، بينما إصابة أحد الطفلين الآخرين خطرة نتيجة انفجار اللغم.

وعمد إرهابيو تنظيم “داعش” كغيرهم من التنظيمات الإرهابية قبل اندحارهم من المناطق التي كانوا ينتشرون فيها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة وإخفائها في القرى والبلدات، وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.