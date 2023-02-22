استمرار تدفق المساعدات الدولية إلى منكوبي الزلزال في سورية

دمشق – اللاذقية – سانا:

وصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم طائرتان إندونيسيتان على متنهما وفد رسمي وفريق إغاثي ومساعدات للمتضررين من الزلزال.

وأوضح معاون وزير التنمية البشرية والشؤون الثقافية لشؤون تنسيق التنمية الإقليمية وإدارة الكوارث سوديرمان أن الفريق الإغاثي يضم خبراء في مواجهة الكوارث، كما تحمل الطائرتان 75 طناً من المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال، مشيراً إلى أن بلاده ستقدم كل مساعدة ممكنة لسورية لمواجهة تداعيات الزلزال.

وقال سفير إندونيسيا في دمشق واجد فوزي: إن هذه المساعدات تعبير عن تضامن إندونيسيا مع سورية وعن العلاقة القوية بين البلدين.

يُشار إلى أنه رافق الطائرتين وفد رسمي من 21 مسؤولاً من وزارة التنسيق لشؤون التنمية البشرية والثقافة والوكالة الوطنية للتصدي للكوارث ووزارة الخارجية والشرطة الوطنية الإندونيسية وعضو مجلس نواب وصحفيون.